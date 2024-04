Tuva Søraunet sendte laget sitt i ledelsen da hun satte inn 1-0-målet noen minutter før pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Fram Skatval økte ledelsen

Heidrun Aasma Logstein doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 åtte minutter etter sidebytte. Karoline Kolberg reduserte til 1-2 etter 73 minutters spill. Ingrid Hastadklev Skotvoll satte ballen i mål åtte minutter senere for Fram Skatval og sørget for at stillingen var 3-1. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-1.

Fram Skatvals Lina Ertsgård Hilan og Marie Veimo fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret står både Fram Skatval og Malvik 2 med tre poeng.

Riad Faisal Darwich var dommer i kampen.

30. april er det ny kamp for Malvik 2. Da møter de NTNUI 3. Fram Skatval skal måle krefter med Byåsen 1. mai.