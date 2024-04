Allerede etter to minutter tok Fløya ledelsen ved Øyvind Sandnes Olsen, og Yngvar Johansen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 like etterpå. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Fløya la på til 3-0 da Noah Kristian Olsen satte ballen i mål etter 90 minutters spill. Han hadde akkurat entret banen. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-0.

Fløyas Storm Espolin Andersen og Øyvind Sandnes Olsen fikk gult kort. For Ulfstind fikk Jørgen Indal og Håvard Lysvoll gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Ulfstind har tapt sine fire første kamper.

Etter søndagens kamp er Fløya nummer tre på tabellen med ni poeng, mens Ulfstind er på 14. plass med null poeng.

Egil Bertheussen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Fløya måle krefter med Fyllingsdalen 4. mai. Ulfstind møter Innstranda 5. mai.