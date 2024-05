Dino Johansen Rebac ga Tromsø 5 ledelsen tidlig i oppgjøret med sitt mål bare noen minutter ut i første omgang, og Eliah Kornbakk Nilsen doblet ledelsen for Tromsø 5 da han satte inn 2-0 etter kun ni minutters spill. Odin Rudå satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå, og en av lagets spillere økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 18 minutter. Tromsø 5 rykket ytterligere ifra da Eliah Kornbakk Nilsen økte ledelsen to minutter senere, og Runar Bakkland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Tromsø 5 etter 20 minutters spill. Peter Lyngedal (Tromsø 5 G15) satte inn et straffespark fire minutter senere, og Rebac økte til 8-0 for samme lag et kvarter før sidebytte. Ti minutter senere fikk Tromsø 5 straffe, og Eliah Kornbakk Nilsen scoret 9-0-målet. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 9-0.

Var suverene i andre omgang

To minutter etter hvilen la Jørgen Lundamo Jessen på til 10-0 for hjemmelaget, og Trym Harjo Haugsnes økte ledelsen for Tromsø 5 da han satte inn 11-0 fem minutter senere. Isak Dahle Rushfeldt satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-0 for samme lag, og et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 13-0 for samme lag. Ett minutt på overtid økte samme lag ved Jessen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 14-0.

Jessen pådro seg gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Jonah Heitmann Bjerck dømte kampen.

I neste runde skal Tromsø 5 måle krefter med Kvaløya 6. mai. Kvaløya 2 møter Tromsø 9. mai.