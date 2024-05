Etter kun ti minutters spill tok Dristug ledelsen ved Filip Aaland, men Adrian Toft Lorentzen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 ti minutter senere. Vetle Rafoss Johansen sendte Dristug foran igjen da han satte inn 2-1 etter 28 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Sikret poengdeling

Sander Uldal Forsberg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-2.

Express / Lia leder serien

Etter torsdagens kamp ligger Express/Lia på førsteplass på tabellen med åtte poeng, mens Dristug er på andreplass med sju poeng.

Mads Tveitereid var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Express/Lia måle krefter med Randesund 2, mens Dristug møter Birkenes.