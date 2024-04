MTG tok ledelsen tidlig i kampen ved Elias Skogen Hauge, men Isaak Johannes Frøystad Solheim sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Henrik Frøysa sendte Bergsøy foran da han satte inn 2-1 etter kun fem minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 etter første omgang.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter pause. Dermed endte kampen 1-2.

Ruben Wilnes Warholm fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er MTG nummer ni på tabellen med ett poeng, mens Bergsøy er på femteplass med fire poeng.

Jan Erik Bratteberg var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 4. mai. MTG skal spille mot Herd 2, mens Bergsøy møter Emblem 2.