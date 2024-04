Følgende spillere scoret for Ringvassøy: Leah Martine Thomassen med to mål, Leon Micael Pettersen med to mål og Omar Al Mohammad med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Poengjakten fortsetter

Roald Johansen var dommer.

I neste runde skal Ringvassøy måle krefter med Reinen 2 2. mai. Tromsdalen 3 møter Reinen 2 6. mai.