Nome 2 fikk en drømmestart på kampen da Sander Nygård sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, men Kevin Nilmar Hilstan Tennås sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 allerede etter ti minutter. Nygård ga Nome 2 ledelsen igjen sju minutter senere. Lukasz Federowicz scoret for Nome 2 tre minutter før pause, slik at resultattavla viste 3-1. Det resultatet sto seg til pause. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-1.

Bamble 2 reduserte

Bamble 2 satte inn 2-3 etter 71 minutters spill, og fire minutter senere utlignet Bamble 2. Lundefaret sendte Nome 2 i føringen på nytt sju minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-3.

Nome 2s Håvard Skåland Eriksen fikk gult kort.

Klatret til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Nome 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Bamble 2 er på sjuendeplass med null poeng.

Ershat Atawula var dagens dommer.

7. mai er det ny kamp for Bamble 2. Da møter de Pors 3. Nome 2 skal måle krefter med Hei 3 8. mai.