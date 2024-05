Roberta Grigute sørget for at Aksla/Guard 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare sju minutters spill, men Bunto utlignet for Bergsøy etter 23 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Tok alle poengene

20-åringen sendte Bergsøy i føringen noen minutter ut i andreomgangen, men Ranveig Moe Elgsaas utlignet da hun satte inn 2-2. Bergsøy tok føringen på nytt da Kamilla Leikanger satte inn 3-2 etter 62 minutters spill, og Amanda Johansen Myrhol sørget for at stillingen var 4-2 etter 73 minutter. Sju minutter senere reduserte Elida Tveito Veim til 3-4 for Aksla/Guard 2. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-4.

Aksla/Guard 2s Åshild Haugland pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Aksla/Guard 2 på sjetteplass på tabellen med fem poeng, mens Bergsøy er nummer ni med tre poeng.

Amin Belmaachi var dommer.

I neste runde skal Bergsøy måle krefter med Brattvåg/Norborg/Ravn 9. mai. Aksla/Guard 2 møter Volda 2 12. mai.