Rjukans Øverbø satte inn et straffespark etter kun ni minutters spill, og etter 26 minutter doblet Rjukan ved samme spiller. Sju minutter senere var hattricket et faktum for Rjukan-angriperen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Målfest etter pausen

Lars Tveitan reduserte til 1-3 for Skarphedin 3 noen minutter ut i andre omgang. Ni minutter etter pause økte Rjukan ved Øverbø. Tveitan reduserte til 2-4 seks minutter senere, og etter 71 minutters spill reduserte Skarphedin 3 ved Jonas Skåland Lia. Eilev Bjørtuft Bråthen gjorde 5-3 åtte minutter senere. Ett minutt før full tid fullførte Tveitan sitt hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-4.

Rjukan leder serien

Etter torsdagens kamp ligger Rjukan på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Skarphedin 3 er på tredjeplass med fire poeng.

Ershat Atawula var dagens dommer.

I neste runde skal Rjukan møte Gransherad, mens Skarphedin 3 møter Skiens Grane 2.