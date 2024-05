Marcus Brandsvoll Karlsen sendte Gimletroll foran da han satte inn 1-0 noen minutter før pause, men Andreas Hoven Aanesen utlignet for Mandalskameratene noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Målbonanza etter hvilen

Obaida Alakabani sendte Mandalskameratene i føringen etter 43 minutter, og like etterpå scoret Andreas Hoven Aanesen igjen da han gjorde 3-1. To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Eylir Fagnastøl satte inn 4-1 for Mandalskameratene. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-1.

Klatret til tredjeplass

Etter torsdagens kamp ligger Mandalskameratene på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Gimletroll er på 13. plass med ett poeng.

Sebestyen Sarok var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gimletroll måle krefter med Flekkefjord, mens Mandalskameratene møter Donn.