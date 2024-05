Tertnes/Eidsvåg tok føringen da Hermansen satte inn 1-0 et kvarter før pause, og Amanda Laurentze Grane Nilsen fikk nettsus og doblet ledelsen for Tertnes/Eidsvåg ni minutter senere. Samme spiller økte ledelsen da hun satte inn 3-0 noen minutter før sidebytte, og Hermansen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Tertnes/Eidsvåg. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 etter første omgang.

Hjemmelaget økte ledelsen

Et kvarter før slutt fullførte Tertnes/Eidsvåg-angriperen sitt hattrick, og tre minutter før slutt la Julie Arntzen-Nævdal på til 6-0 for Tertnes/Eidsvåg. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-0.

Tok steg på tabellen

Det var sesongens første seier for Tertnes/Eidsvåg.

Etter onsdagens kamp er Tertnes/Eidsvåg på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Valestrand Hjellvik ligger på femteplass med seks poeng.

Mathias Støylen Sæhle var dommer.

I neste runde skal Valestrand Hjellvik måle krefter med Radøy 5. mai. Tertnes/Eidsvåg møter Kvernbit 7. mai.