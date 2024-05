Ophaug sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 15 minutter, og etter 39 minutters spill doblet Laksevåg ved Vegard Tefre Skage. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Målshow etter pause

Ophaug økte ledelsen for Laksevåg da han satte inn 3-0 fire minutter etter sidebytte. Henrik Øksnes gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 sju minutter senere. Thomas Storhaug økte til 4-1 for Laksevåg da det var spilt et kvarter av andre omgang, og ni minutter senere var hattricket et faktum for Ophaug. Samme mann scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 6-1 etter 72 minutter, og Storhaug satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Laksevåg fem minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-7.

Valestrand Hjellvik 2s Henrik Øksnes og Daniel Bysheim Isvik fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Valestrand Hjellvik 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Laksevåg ligger på førsteplass med 15 poeng.

Lars Skadal Urdal var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Laksevåg spiller neste kamp mot Nest-Sotra 2 8. mai, mens Valestrand Hjellvik 2 spiller mot Baune 2 tre dager senere.