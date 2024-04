Blix sendte Austevoll i føringen etter bare ti minutter, men Tobias Waldersnes Tøsdal utlignet da han satte inn 1-1 fem minutter senere. Blix sendte Austevoll i føringen på nytt da han satte inn 2-1 etter 16 minutters spill, og en av lagets spillere sørget for Austevoll-jubel da han satte inn 3-1 like etterpå. Nore Neset 2 reduserte til 2-3 ved Isac Kårtveit et kvarter før sidebytte. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-2.

Beholdt ledelsen

En spiller sørget for at resultattavla viste 4-2 etter et kvarter av andreomgangen. Tre minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Nore Neset 2-angriperen reduserte til 3-4. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var sesongens første seier for Austevoll.

Etter onsdagens kamp er Austevoll nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Nore Neset 2 er på andreplass med fire poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dagens dommer.

1. mai er det ny kamp for Nore Neset 2. Da møter de Austevoll 2. Austevoll skal måle krefter med Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord 3 2. mai.