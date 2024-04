Andreas Grønhaug-Weber sendte Odd i føringen da han satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet, men Fredrik Tunhøvd Bøsterud sørget for balanse i Kongsvinger-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 20 minutter. Evensen ga Odd ledelsen på nytt etter 32 minutters spill. Morten Bjørnfeld Jørgensen scoret for Odd sju minutter senere, slik at resultattavla viste 3-1. Evensen scoret igjen da han gjorde 4-1 noen minutter før pause, og Mohamed Amin Awees Ahmed satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Odd. Etter halvspilt kamp var stillingen 5-1.

Redusering etter pause

Kongsvinger reduserte til 2-5 ved Matvii Ostrishchenko da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 5-2.

Ahmed fikk se det gule kortet.

Odd topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Odd på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Kongsvinger ligger på tredjeplass med tre poeng.

Sindre Lauvdal Larsen var dommer i kampen.

Odd spiller mot Mjøndalen 27. april, mens Kongsvinger spiller neste kamp mot Sogndal dagen etter.