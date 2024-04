Aalesund tok ledelsen da Leikanger satte inn 1-0 etter 35 minutters spill. Ved pause sto det 0-1.

Straffescoring

Etter 63 minutter ble vondt til verre for Kristiansund, da Leikanger doblet ledelsen for Aalesund. Seks minutter før slutt fikk Aalesund straffe. Samme spiller scoret fra krittmerket, og samme lag rykket ytterligere ifra da Leikanger økte ledelsen like etterpå. Tre minutter før slutt reduserte Kristiansund da Herman Lie Waage satte inn 1-4-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-4.

Trym Foss Smedsrud fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Aalesund tok sin første seier i årets sesong.

Kristiansund og Aalesund er nå begge oppe på tre poeng.

Mikkel Vebenstad dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Aalesund spiller neste kamp mot Molde 25. april, mens Kristiansund prøver seg mot KFUM 9. mai.