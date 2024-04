Gjerstad tok ledelsen da Apland satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Gjerstad allerede etter fem minutter. Gjerstad rykket ytterligere ifra da Live Haugen Mykland økte ledelsen seks minutter senere. Birkenes reduserte til 1-3 ved Kristina Tveit Mollestad etter 14 minutters spill. Ingrid Amalie Aasbø økte ledelsen da hun satte inn 4-1 seks minutter senere. Nora Brekke Birknes gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-4 et kvarter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-4 til pause.

Målene rant inn

Ti minutter ut i andre omgang fullførte Apland sitt hattrick, og Live Haugen Mykland satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Lillemor Cardin reduserte til 3-6 etter et kvarter av andreomgangen, og to minutter senere reduserte Birkenes ved Birknes. Etter 58 minutter vartet Live Haugen Mykland opp med hattrick, og Apland scoret igjen da hun gjorde 8-4 like etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-8.

Gjerstad klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Birkenes på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Gjerstad er nummer to med seks poeng.

Ask Mykland Gogstad var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Birkenes møter Greipstad 2 27. april, mens Gjerstad spiller neste kamp mot Våg dagen etter.