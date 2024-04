Neset tok ledelsen da Leah Nilssen Rekkebo scoret etter elleve minutter, men Tiren Birgitte Sjøtrø sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 tre minutter senere. Malvik 2/Hommelvik 2 tok føringen da Maren Birgitte Nordfjæran Nevermo satte inn 2-1 etter 26 minutters spill, men Neset utlignet til 2-2 da Saron Mehari Berhane satte ballen i mål like etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Målbonanaza etter pausen

Seks minutter ut i andre omgang scoret Maren Birgitte Nordfjæran Nevermo igjen da hun gjorde 3-2, men Mie Rekkebo Stene sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 to minutter senere. Etter 52 minutter tok Malvik 2/Hommelvik 2 ledelsen på nytt ved Celine Johnsen-Kaspersen, og Tiren Birgitte Sjøtrø scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-3 åtte minutter senere. Neset reduserte til 4-5 ved Saron Mehari Berhane fire minutter før slutt, og Nora Margrethe Løvrød sørget for balanse i bortelaget-regnskapet da hun satte inn 5-5 rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-5.

Malvik 2 / Hommelvik 2 leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Malvik 2/Hommelvik 2 på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Neset er på sjuendeplass med ett poeng.

Henrik Brå dømte oppgjøret.

30. april er det ny kamp for Malvik 2/Hommelvik 2. Da møter de Aasguten. Neset skal måle krefter med Remyra/Stjørdals-Blink/Fram samme dag.