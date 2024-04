Theo Sebastian Hamnebukt Nenseth sendte Langesund/Stathelle/Bamble 2 i føringen etter 23 minutter, men seks minutter senere utlignet Lukas Leander Hansen for Gulset. Theo Sebastian Hamnebukt Nenseth sørget for at Langesund/Stathelle/Bamble 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter før hvilen. Ved pause var stillingen 2-1.

Kontroll etter hvilen

Philip Aleksander Madsen Sandaroe satte inn 3-1 noen minutter etter pause. Felix Aasland-Gundersen reduserte til 2-3 for Gulset etter 57 minutters spill. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-2.

Sander Fredriksen (Gulset G14) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Langesund/Stathelle/Bamble 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Gulset ligger på åttendeplass med null poeng.

Jan Erik Fosse dømte kampen.

I neste runde skal Langesund/Stathelle/Bamble 2 møte Pors 2, mens Gulset møter Drangedal.