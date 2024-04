Samnanger tok ledelsen da Skåla satte inn 1-0 etter 22 minutter, men like etterpå scoret Mathias Lillejord Reyes for Valestrand Hjellvik. Skåla scoret igjen da han gjorde 2-1 noen minutter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 2-1.

Målene rant inn

Noen minutter ut i andre omgang vartet Samnanger-angriperen opp med hattrick, og Samnanger økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet etter 43 minutters spill. Dermed var stillingen 4-1. William Hisdal Haga økte ledelsen for Samnanger da han satte inn 5-1 tre minutter senere. Etter 64 minutter reduserte Valestrand Hjellvik da Jonas Rundhovde satte inn 2-5-målet, og bortelaget reduserte til 3-5 ved Prince Jason Obinna Asare-Chike rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-3.

Mye å se fram til neste runde

Håkon Matland Østerås var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Valestrand Hjellvik måle krefter med Øystese/Norheimsund, mens Samnanger møter Øystese/Norheimsund.