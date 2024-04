Harnes ga Harøy ledelsen etter et kvarters spill, og Elias Marøy Godø scoret og doblet ledelsen for Harøy fem minutter senere. Harøy rykket ytterligere ifra da Kevin Ramjit Bergtun økte ledelsen etter 35 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Målshow i andre omgang

Jan Erik Hellevik reduserte for Blindheim 2 ti minutter ut i andreomgangen. Birk Borgan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Harøy ti minutter senere, og etter 72 minutters spill scoret Bergtun sitt andre mål da han gjorde 5-1. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Harnes satte inn 6-1, og fire minutter før slutt fullførte samme spiller sitt hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-1.

Andre Pedersen (Blindheim 2) og Anders Vassgård (Harøy) fikk begge gult kort.

Poengjakten fortsetter

Arve Toven var dommer.

23. april er det ny kamp for Harøy. Da møter de Aksla 2. Blindheim 2 skal måle krefter med Spjelkavik 3 24. april.