Sebastian Marcell Vold sendte Remyra i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter åtte minutter, men Håkon Power Nishimwe sørget for balanse i Stjørdals-Blink 2-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 20 minutters spill. Liam Vedal Berdahl sendte Remyra i føringen igjen da han satte inn 2-1 seks minutter senere, men Olav Leirfall Hammer sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 31 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 til pause.

Hadde grunn til å juble

Stjørdals-Blink 2 tok ledelsen ved Simen Korsvik Tolås ti minutter ut i andreomgangen, men Jordi Aleksander Garcia-Sjølstad utlignet for Remyra like etterpå. Vold scoret igjen da han gjorde 4-3 et kvarter før full tid, og to minutter senere scoret Garcia-Sjølstad igjen da han gjorde 5-3. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 5-3.

Kristoffer Aarbu fikk gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Julian Elstad var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 23. april. Remyra skal spille mot Trygg/Lade, mens Stjørdals-Blink 2 møter Selbu.