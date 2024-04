Fosen fikk et forsprang da Lucas Berg Steen satte inn 1-0 etter kun to minutter, og Espen Sandness fikk nettsus og doblet ledelsen etter 14 minutters spill. Adrian Viken reduserte til 1-2 for Inderøy et kvarter før sidebytte. Fire minutter senere scoret E. Sandness sitt andre mål da han gjorde 3-1, og etter 38 minutter økte Fosen ved Kjøsnes. Mats Lind Tangstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Fosen fire minutter senere, og to minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Stian Bakken Haugen satte inn 6-1. Kjøsnes scoret igjen da han gjorde 7-1 rett etterpå. Etter halvspilt kamp var stillingen 7-1.

Dominerte etter pause

Fosen-spilleren laget hattrick da han la på til 8-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og i samme minutt la Haugen på til 9-1. L. Steen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-1 for Fosen. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 10-1.

Inderøys Ludvik Eriksson fikk gult kort.

Fosen topper tabellen

Etter mandagens kamp er Fosen på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Inderøy er nummer seks med ett poeng.

Tom-Andre Olden var kampleder.

Inderøy spiller neste kamp mot Kolvereid 27. april, mens Fosen spiller mot Namdalseid dagen etter.