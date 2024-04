Alexander Rahming ga Vuku 2 en tidlig ledelse i kampen allerede etter to minutters spill, og Elvebakk fikk nettsus og doblet ledelsen ni minutter senere. Per Martin Bratli økte til 3-0 for Vuku 2 etter tolv minutter, og Vuku 2 rykket ytterligere ifra da Runar Storsve Olsen økte ledelsen etter 33 minutters spill. Elvebakk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Vuku 2 rett etterpå. Helgådal reduserte til 1-5 ved Petter Garli fire minutter før pause. To minutter senere fullførte Elvebakk sitt hattrick. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-1 etter første omgang.

Målshow etter pause

Gaute Storholmen økte ledelsen da han satte inn 7-1 noen minutter ut i andre omgang, og Daniel Haugan Vestrum la på til 8-1 etter 57 minutter. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Robin Auran satte inn 9-1, og seks minutter før slutt scoret Bratli igjen da han gjorde 10-1. Vuku 2 økte ledelsen da Benjamin Ruben Martinsen satte ballen i nettet ett minutt senere. Dermed var stillingen 11-1, og Auran scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 12-1 ett minutt før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 12-1.

Vuku 2s Daniel Haugan Vestrum fikk se det gule kortet. For Helgådal fikk Simon Green Karlsen og Iver Gjedrem Lund gult kort.

Topper serien

Etter mandagens kamp er Vuku 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Helgådal ligger på tiendeplass med null poeng.

Ragnar Wist var dommer i kampen.

Helgådal spiller neste kamp mot Hegra 2. mai, mens Vuku 2 møter Hegra 6. mai.