Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Nidelv 2 hadde grunn til å juble

Nidelv 2 tok ledelsen ved en av lagets spillere da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Fire minutter senere ble vondt til verre for Fram/Lånke, da Ruby Ngoc Nguyen doblet ledelsen for Nidelv 2. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-0.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Nidelv 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Fram/Lånke er nummer seks med null poeng.

Amjad Hussam Gharib var dommer i oppgjøret.

Nidelv 2 spiller neste kamp mot Melhus/Gimse 29. april, mens Fram/Lånke møter Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark dagen etter.