Et kvarter før hvilen tok Trygg/Lade ledelsen ved Live Louvise Sarheim, og en spiller doblet ledelsen for Trygg/Lade da hun satte inn 2-0 fem minutter senere. Noen minutter før pause økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 3-0 for Trygg/Lade. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Ett minutt etter sidebytte la en av lagets spillere på til 4-0 for Trygg/Lade, og etter 70 minutter fullførte Trygg/Lade-spilleren sitt hattrick. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-0.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Trygg/Lade på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Orkanger ligger på tiendeplass med null poeng.

John Theodor Selbæk-Ophaug var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Orkanger måle krefter med Ranheim 25. april. Trygg/Lade møter KIL/Hemne 29. april.