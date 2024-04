Malvik/Hommelvik tok ledelsen tidlig i kampen etter scoring av Pia Bjerkan, og Thea Korsan doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 etter bare seks minutters spill. Malvik/Hommelvik-angriperen scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-0 tre minutter senere, og allerede etter ti minutter vartet samme spiller opp med hattrick. Malvik/Hommelvik rykket ytterligere ifra da Bjerkan økte ledelsen etter 21 minutters spill, og Amalie Amdahl Seim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Malvik/Hommelvik. Frida Skumsvoll økte ledelsen for Malvik/Hommelvik da hun satte inn 7-0 fire minutter senere, og hjemmelaget økte ledelsen da Celine Storø satte ballen i nettet etter 27 minutter. Dermed var stillingen 8-0. Seim scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 9-0 noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 9-0.

Malvik / Hommelvik var suverene i andre omgang

Storø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for vertene noen minutter ut i andreomgangen, og Bjerkan fikk sitt hattrick ni minutter etter pause. Rett etterpå scoret samme spiller igjen da hun gjorde 12-0, og etter 57 minutters spill økte samme lag ved Ane Trætli Kristiansen. Elise Kristoffersen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 68 minutter, og Anniken Uglem la på til 15-0 for vertene ett minutt senere. Da det var spilt en halv time i andre omgang, la Skumsvoll på til 16-0 for Malvik/Hommelvik, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Korsan satte inn 17-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 17-0.

Mye å se fram til neste runde

Per Arne Eggan var dommer i kampen.

I neste runde skal Lånke måle krefter med Tangmoen/Remyra/Fram 23. april. Malvik/Hommelvik møter Flatås 24. april.