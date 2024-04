Ranheim 2 fikk en pangåpning på kampen da Mie Olsson sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og Ranheim 2 doblet ledelsen da Tiril Høidal satte inn 2-0. Olsson økte ledelsen for Ranheim 2 da hun satte inn 3-0 etter 20 minutters spill, og Ranheim 2 økte ledelsen da Aminata Sia Gbetuwa satte ballen i nettet etter 37 minutter. Dermed var stillingen 4-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang økte Ranheim 2 ved Mathilde Rosvold, og Linnea Mjøen Humstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Ranheim 2. Mina Holm-Osmundsen la på til 7-0 for Ranheim 2 etter 58 minutters spill, og fire minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 8-0. Thea Skomsvoll økte til 9-0 for Ranheim 2 etter 71 minutter, og Martine Bromseth Lindseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for Ranheim 2 ni minutter senere. Ranheim 2 rykket ytterligere ifra da Ane Skar økte ledelsen etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 11-0.

Mye å se fram til neste runde

Vidar Eide Andersen var dagens dommer.

Trond spiller mot Frøya IL 23. april, mens Ranheim 2 spiller neste kamp mot Nidelv to dager senere.