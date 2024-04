Etter kun sju minutters spill tok Bønes ledelsen ved Eivind Fluge, og Bønes doblet ledelsen da Haug satte inn 2-0 sju minutter senere. Bønes scoret selvmål ved Anders Mørck Gjessing etter 37 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-1.

Fotlandsvåg klarte ikke nærme seg

Haug scoret igjen da han gjorde 3-1 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 63 minutters spill økte Bønes ved Even Andersen Patursson. Sju minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Ruben Bjørkheim Kleppe reduserte til 2-4, og sju minutter senere reduserte Fotlandsvåg ved Erlend Greve Risholm. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-3.

Bønes' Henrik Fjæren pådro seg gult kort. For Fotlandsvåg fikk Ruben Bjørkheim Kleppe og Ørjan Kleppe gult kort.

Bønes klatrer til andreplass

Etter fredagens kamp er Bønes på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Fotlandsvåg er nummer sju med ett poeng.

Frode Wold var dommer i kampen.

I neste runde skal Bønes møte Telavåg, mens Fotlandsvåg møter Galgen.