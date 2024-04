André Undheim Lambrechts sendte Sandviken/Varegg 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, men Oliwier Semla sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Sandviken / Varegg 2 hadde grunn til å juble mot Nordhordland 2

Åtte minutter ut i andreomgangen tok Nordhordland 2 ledelsen , men André Undheim Lambrechts sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Et kvarter før full tid fullførte Sandviken/Varegg 2-angriperen sitt hattrick, men Oliwier Semla utlignet for Nordhordland 2 ti minutter senere. Sandviken/Varegg 2 tok ledelsen igjen da André Undheim Lambrechts scoret fire minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-3.

Slik spilles neste runde

Hashim Abdulkadir Jama var dommer i oppgjøret.

23. april er det ny kamp for Nordhordland 2. Da møter de Osterøy. Sandviken/Varegg 2 skal måle krefter med Kvernbit 2 25. april.