Albert Dybvad sendte Lånke 2 foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men Oskar Lunde utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål allerede etter sju minutter. Per Veiseth Nestande ga Lånke 2 ledelsen på nytt etter 29 minutters spill, og sju minutter senere scoret samme spiller igjen da han gjorde 3-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-3.

Sikret poeng

Magne Istad Eberg reduserte til 2-3 fire minutter etter pause. Et kvarter før slutt scoret samme lag ved Emrik Aleksander Haugen. Eberg scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-4 tre minutter før slutt, og like etterpå scoret Lusambo for Byåsen 4. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-4.

Lånke 2 leder serien

Etter oppgjøret står både Byåsen 4 og Lånke 2 med åtte poeng.

Renas Akdemir var dagens dommer.

15. mai er det ny kamp for Lånke 2. Da møter de Ranheim 3. Byåsen 4 skal måle krefter med Charlottenlund 3 16. mai.