Astor fikk en kjempestart på kampen da Filippa Steindal-Mathiesen sendte laget sitt i ledelsen allerede etter åtte minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Astor holdt stand

Astor-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 sju minutter ut i andreomgangen. Yosan Mhreteab Gebremichael gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 like etterpå. Filippa Steindal-Mathiesen laget hattrick da hun ordnet 3-1 etter 48 minutter. Yosan Mhreteab Gebremichael reduserte for Hitra to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-3.

Beholdt plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Hitra på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Astor er nummer tre med ni poeng.

Karl Asbjørn Selvåg dømte kampen.

I neste runde skal Astor måle krefter med Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 27. mai. Hitra møter Byneset/Leinstrand 4. juni.