Joakim Frislid Vedvik sendte Eid foran da han satte inn 1-0 etter 28 minutters spill, men Jørgen Trøsken sørget for balanse i Stryn-regnskapet da han satte inn 1-1 like etterpå. Eids Marius Åsebø scoret fra ellevemeteren etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 etter første omgang.

Dominerte etter pause

Eid-spiller Håvard Holmøyvik satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Vedeld økte ledelsen for Eid da han satte inn 4-1 etter 65 minutters spill. Samme mann satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Eid. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 5-1.

Stryns Kevin Hoddevik fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Eid på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Stryn er nummer tolv med ett poeng.

Tommy Skjerven var dagens dommer.

23. mai er det ny kamp for Eid. Da møter de Sogndal 2. Stryn skal måle krefter med Måløy 25. mai.