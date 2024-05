Astor tok ledelsen da Axel Træthaug Moen scoret bare noen minutter ut i kampen, men Even Andreas Klausen utlignet da han satte inn 1-1. Håvard Skjæveland Utseth ga Freidig ledelsen etter 13 minutter, og en av lagets spillere sørget for Freidig-jubel da han satte inn 3-1 ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-1.

Straffemål

En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter etter hvilen, og Emil Kvithammer Sæther økte ledelsen da han satte inn 5-1 etter 46 minutters spill. Åtte minutter senere vartet en av lagets spillere opp med hattrick, og Jo Strøm Amdam la på til 7-1 for Freidig et kvarter før slutt. Johan Røsten (Freidig G14) scoret på straffe rett etterpå. Astors spiller nummer elleve reduserte til 2-8 etter 63 minutter. Gustav Caspersen Frøseth økte til 9-2 for vertene to minutter senere, og Emil Kvithammer Sæther økte ledelsen for samme lag da han satte inn 10-2 etter 70 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 10-2.

Emil Kvithammer Sæther og Henrik Anton Berg Eriksen pådro seg gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter søndagens kamp ligger Freidig på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Astor er på sjuendeplass med tre poeng.

Hugo Lavik var kampleder.

21. mai er det ny kamp for Freidig. Da møter de Nidelv. Astor skal måle krefter med Nidelv 1. juni.