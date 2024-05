Jeremiah Twimukye var uheldig og scoret selvmål for Charlottenlund etter kun seks minutters spill. Noen minutter før hvilen fikk Charlottenlund straffe, og Arian Delgadillo Adserø satte inn 1-1-målet. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 etter første omgang.

Hadde grunn til å juble

Ian Muhizi Ntagungira sørget for at Byåsen tok ledelsen igjen med sin scoring etter 52 minutter, og åtte minutter senere scoret Byåsen ved Mathias Lorentzen Vigtil. Mikael Flønes Spjøtvold reduserte til 2-3 for Charlottenlund etter 61 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-2.

Byåsens Ewan Patrick Murphy Reid, Linus Stjern Strand og Ntagungira fikk gult kort. For Charlottenlund fikk Spjøtvold gult kort.

Klatret til andreplass

Etter søndagens kamp er Byåsen på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Charlottenlund er nummer seks med seks poeng.

Hiermon Dawit Abrahale var dommer.

20. mai er det ny kamp for Byåsen. Da møter de Freidig. Charlottenlund skal måle krefter med Strindheim samme dag.