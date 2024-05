Laura Fuglsig Kjeldsen sendte Trygg/Lade 7er foran da hun satte inn 1-0 etter bare fire minutters spill, og 28-åringen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 like etterpå. Divine Uwamahoro økte til 3-0 for Trygg/Lade 7er etter kun åtte minutter, og tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Gunhild Birgitte Beverfjord satte inn 4-0 for Trygg/Lade 7er. Etter tolv minutters spill vartet Kjeldsen opp med hattrick, og seks minutter senere økte Trygg/Lade 7er ved Stina Marie Vinne Finnseth. Linn-Merethe Fitzwilliam Gilton Grytdal la på til 7-0 for Trygg/Lade 7er etter 20 minutter, og Beverfjord scoret sitt andre mål da hun gjorde 8-0 rett etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 8-0.

Målshow etter pause

Fire minutter etter hvilen la Anette Gyldenløve Jenssen på til 9-0 for Trygg/Lade 7er, og Hilde Vågen Roaldset økte ledelsen da hun satte inn 10-0 to minutter senere. Etter 41 minutters spill scoret Finnseth sitt andre mål da hun gjorde 11-0, og Roaldset scoret igjen da hun gjorde 12-0 fire minutter senere. Etter 47 minutter scoret Uwamahoro igjen da hun gjorde 13-0, og Beverfjord gjorde hattrick ni minutter senere. Tre minutter før slutt var hattricket et faktum for Roaldset. Dolmøy 7er reduserte til 1-15 ved Hege Haugen ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 15-1.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Trygg/Lade nummer tre på tabellen med tolv poeng, mens Dolmøy er på sjetteplass med tre poeng.

26. mai er det ny kamp for Trygg/Lade. Da møter de Frøya IL 2. Dolmøy skal måle krefter med Hitra 30. mai.