Leanda Litlabø Eikenes sendte Solid i føringen da hun satte inn 1-0 etter bare ni minutter, men ni minutter senere scoret Luna Sandvik Tønnesen for Stegaberg. En av lagets spillere ga Solid ledelsen på nytt etter 22 minutters spill, og Aurelia Kari Gjerde sørget for at stillingen var 3-1 rett etterpå. Samme spiller scoret igjen da hun gjorde 4-1 etter 27 minutter, og Solid-spilleren laget hattrick da hun ordnet 5-1 fire minutter senere. Aurelia Kari Gjerde økte ledelsen for Solid da hun satte inn 6-1 etter 35 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 6-1.

Dominerte andre omgang

Hjemmelaget økte ledelsen da en spiller satte ballen i nettet etter 47 minutter. Dermed var stillingen 7-1, og etter 62 minutters spill scoret Aurelia Kari Gjerde sitt femte mål da hun gjorde 8-1. En av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for Solid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 9-1.

Solid leder serien

Solid har tatt poeng i sine seks siste kamper.

Etter mandagens kamp ligger Solid på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Stegaberg er på åttendeplass med tre poeng.

Mehmet Orhan Guner var kampleder.

Stegaberg spiller neste kamp mot Skudenes 15. mai, mens Solid bryner seg på Sveio 21. mai.