Åfjord fikk en kjempestart på kampen da en spiller sendte laget sitt i ledelsen etter kun sju minutter, og Daniel Guttelvik doblet ledelsen for Åfjord da han satte inn 2-0 etter 27 minutters spill. Edward Lian økte til 3-0 for Åfjord like etterpå, og fire minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Daniel Guttelvik satte inn 4-0. En av lagets spillere økte ledelsen for Åfjord da han satte inn 5-0 to minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 5-0.

Stjørna / HIL / Fevåg pyntet på resultatet

Noen minutter ut i andreomgangen ble avstanden mellom lagene redusert da Martin Hveding Angell reduserte til 1-5. Vertene rykket ytterligere ifra da Edward Lian økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Odin Bugten Aune gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-6 ni minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-2.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter torsdagens kamp er Åfjord på andreplass på tabellen med åtte poeng, mens Stjørna/HIL/Fevåg ligger på åttendeplass med tre poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var dommer i oppgjøret.

Stjørna/HIL/Fevåg bryner seg på Byåsen 2 13. mai, mens Åfjord spiller neste kamp mot Stadsbygd/Vanvik/Rissa to dager senere.