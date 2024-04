Armando Marinius Fredriksen (Askøy 3 G15) satte inn et straffespark allerede etter ti minutter. Seks minutter senere scoret Sæle for Bønes 2, og Kristian Dale Halstensen sendte Bønes 2 i føringen da han satte inn 2-1 etter 27 minutters spill. Gard Strømmen Sævild scoret for Bønes 2 og sørget for at stillingen var 3-1 like etterpå, og etter 30 minutter scoret Sæle sitt andre mål da han gjorde 4-1. Bønes 2-angriperen fikk sitt hattrick seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-5 etter første omgang.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Noen minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Olav Håskjold satte inn 6-1, og seks minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Sæle satte inn 7-1 for Bønes 2. Oskar Sandø økte til 8-1 for samme lag fire minutter senere, og Halstensen scoret sitt andre mål da han gjorde 9-1 etter 53 minutters spill. Askøy 3s A. Fredriksen scoret 2-9 fra krittmerket fem minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-9.

Poengjakten fortsetter

Mats Johan Greenland dømte kampen.

I neste runde skal Bønes 2 måle krefter med Fitjar 13. april. Askøy 3 møter Nymark 14. april.