Os 3 tok en tidlig ledelse i kampen ved Johnsen, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Os 3. etter 16 minutters spill var hattricket et faktum for Os 3-angriperen, og Eskil Mathisen økte ledelsen da han satte inn 4-0 rett etterpå. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 23 minutter, og fem minutter senere økte Os 3 ved Johnsen. Johnsen økte til 7-0 for Os 3 noen minutter før pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-7.

Os 3 økte ledelsen

Mathisen fikk sitt hattrick seks minutter etter sidebytte, og ni minutter før slutt la Mathisen på til 9-0 for samme lag. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-9.

Marcus Windheim-kvalheim pådro seg gult kort.

Spennende runde i vente

Ifeoluwa Ayanfeoluwa Oyetoyan var dommer.

18. april er det ny kamp for Askøy 3. Da møter de Bønes 2. Os 3 skal måle krefter med Smørås/Kalandseid samme dag.