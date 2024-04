Naomi Helene Kleppestrand sendte MTG i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, men Ingrid Sæter Søvik utlignet for Stordal/Ørskog/Skodje seks minutter senere. N. Kleppestrand sørget for at MTG tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 til pause.

Bortelaget sikret poeng

Vibeke Nyli Innselset sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 etter 57 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-2.

Poengjakten fortsetter

Oddbjørn Aam var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stordal/Ørskog/Skodje måle krefter med Aksla/Guard 2, mens MTG møter HaNo.