Farhat ga Søgne 2 ledelsen tidlig i kampen med sin scoring bare noen minutter ut i kampen, og Michael Sundbø doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 28 minutter. Torbjørn Mjaugedal-Eriksen satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Noen minutter før pause reduserte Hisøy da Nicolai Meyer Larssen satte inn 1-3-målet. Sundbø økte ledelsen for Søgne 2 da han satte inn 4-1 noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Målshow i andre omgang

Etter 51 minutters spill la Sarawut Luangboonsin på til 5-1 for Søgne 2, og Farhat scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-1 ti minutter senere. Etter 63 minutter var hattricket et faktum for samme spiller, og ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Mjaugedal-Eriksen satte inn 8-1 for Søgne 2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 8-1.

Mye å se fram til neste runde

Mido Cembic dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Søgne 2 måle krefter med Imås/Jerv 2, mens Hisøy møter Grane 3.