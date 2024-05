Her er dagens målscorere for Morild: Adam Brinchmann Bjørkås med to mål.

Disse scoret for Leknes: Lars Marius Nyvoll Andreassen, Romeo Leander Jenssen Pettersen og Arnas Kuraitis.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter oppgjøret står både Morild og Leknes med tre poeng.

Elias Stoltz Pedersen var kampleder.

Morild spiller neste kamp mot Svolvær 14. mai, mens Leknes spiller mot Sortland dagen etter.