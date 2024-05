Løvset sendte Skaun 7er i ledelsen et kvarter før pause, og to minutter senere doblet Skaun 7er ved 43-åringen. Etter 19 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Mari Hårstad By satte inn 3-0 for Skaun 7er, og Skaun 7er økte ledelsen da Heidi Bøgeberg satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 4-0. Stillingen sto seg til pause. Ved pause var stillingen 4-0.

Målbonanza etter pausen

Etter et kvarter av andre omgang scoret Skaun-angriperen sitt andre mål da hun gjorde 5-0, og tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Oda Grøttum Bugge satte inn 6-0. To minutter før slutt var hattricket et faktum for Løvset, og Bugge scoret igjen da hun gjorde 8-0 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-0.

Troner øverst

Etter onsdagens kamp er Skaun serieleder på tabellen med seks poeng, mens Buvik er nummer seks med null poeng.

Terje Klungsøyr var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Buvik spiller neste kamp mot Os/Nansen/Røros 12. mai, mens Skaun spiller mot Ålen dagen etter.