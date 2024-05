Jonas Cherqy Nilsen sendte Namsos i føringen etter 19 minutter, men Martin Trætli Kristiansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 45 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Stjørdals-Blink hadde grunn til å juble mot Namsos

Stjørdals-Blink tok ledelsen ved Nytrø etter 64 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-1.

Kevin Eidem og Premise Kanifi pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Stjørdals-Blink og Namsos er nå begge oppe på fire poeng.

Odin Wengstad-Halvorsen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Namsos måle krefter med Vinne, mens Stjørdals-Blink møter Egge/Steinkjer.