Hanna Storholm Helseth ga Bud/Bryn/Elnesvågen/Malmefjorden ledelsen etter 17 minutters spill, og Malene Moen fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Dro ifra

To minutter før slutt økte vertene ved Malene Vassgård Vatne. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-0.

Samme tabellplassering for bortelaget

Bud/Bryn/Elnesvågen/Malmefjorden og Sunndal er nå begge oppe i tre poeng.

Eirik Skar Hurlen var kampleder.

I neste runde skal Bud/Bryn/Elnesvågen/Malmefjorden måle krefter med Kvass/Ulvungen/Tingvoll 12. mai. Sunndal møter Åndalsnes/Langfjorden 14. mai.