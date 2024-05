Sanne Victoria Holmvik sendte Steinkjer i føringen etter tolv minutter, og Steinkjers samme spiller satte inn et straffespark fire minutter senere. Hedda Berre Stensen reduserte til 1-2 for Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten noen minutter før pause. Hannah Bjørnerås scoret 3-1-målet noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 3-1.

Målbonanza etter pausen

Ti minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Jule satte inn 4-1, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Steinkjer like etterpå. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, fullførte Steinkjer-angriperen sitt hattrick, og åtte minutter senere la Erica Måøy Sæther på til 7-1 for hjemmelaget. Etter 68 minutters spill økte samme lag ved Tuva Hofstad Arntsen, og fire minutter senere scoret Jule sitt fjerde mål da hun gjorde 9-1. Jule satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter før slutt, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Alma Kruken Sollien satte inn 11-1 for Steinkjer. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 11-1.

Sidra Najar og Arntsen fikk se det gule kortet.

Ble værende på andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Steinkjer på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten er på sjuendeplass med null poeng.

Jonny Helden Bäckström var dommer.

I neste runde skal Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten måle krefter med Ranheim 25. mai. Steinkjer møter Byåsen 26. mai.