Just fikk kampens første mål etter kun fem minutters spill da Erik Abrahamsen satte ballen i nettet, og Simon Morlandstø (Just G19) scoret fra straffemerket to minutter senere. Noen minutter før pause la Johan William Salvesen-Rysstad på til 3-0 for Just. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 3-0.

Redusert til ti spillere

Randesund 3s Youcif Kdida ble utvist etter å ha fått sitt andre gule kort noen minutter ut i andre omgang, men Johannes Wallevik Cruickshank reduserte for Randesund 3 etter 68 minutter. Fredrik Egeli Mørch la på til 4-1 for Just sju minutter senere, og åtte minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Simen Nygård satte inn 5-1 for vertene. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-1.

Nikolas Njerve og Baste Aadnøy Andreassen fikk gult kort.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp er Just på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Randesund 3 er nummer sju med seks poeng.

Samer Ibrahim Josef dømte kampen.

Just bryner seg på Birkenes 28. mai, mens Randesund 3 spiller neste kamp mot Lillesand tre dager senere.