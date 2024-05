Rollon/Guard tok ledelsen da Haakon Mauren scoret etter kun tre minutters spill, og etter 17 minutter doblet Anders Austlid ledelsen til Rollon/Guard. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 0-2.

Målshow etter pause

Kristiansen la på til 3-0 for Rollon/Guard sju minutter etter sidebytte, og samme spiller økte til 4-0 for Rollon/Guard like etterpå. Rollon/Guard-spilleren fikk sitt hattrick etter et kvarter av andreomgangen. Fem minutter senere reduserte Matheo Lødøen-Backlund til 1-5 for Aksla. Filipas Anghel satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-6.

Aleksander Slotsvik pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter fredagens kamp er Aksla på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Rollon/Guard er serieleder med ti poeng.

Lars Ove Sletta var kampleder.

24. mai er det ny kamp for Rollon/Guard. Da møter de Ørsta/Hovdebygda. Aksla skal måle krefter med Langevåg 25. mai.