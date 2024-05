Buvik tok ledelsen da Simon Eid Bjørset scoret etter bare seks minutters spill, og Buvik doblet ledelsen da Sindre Langørgen satte inn 2-0 fire minutter senere. Etter 13 minutter fikk Tiller 3 straffespark. Kevin Karlsen scoret 1-2-målet, og etter 45 minutters spill scoret Fredrik Schevig. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-2.

Delte poengene

Steinar Romfo Fiske sørget for at Buvik tok ledelsen igjen med sin scoring åtte minutter etter pause, men Jonas Krogstad Aune utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål like etterpå. Dermed endte kampen 3-3.

Buviks Thomas Solum Lystad, Morten Aftreth, Jarl Oskar Mykkelgård og Sander Mosti Hildrum fikk gult kort. For Tiller 3 fikk Fredrik Schevig og Mathias Rustad Faanes gult kort.

Tiller 3 klatrer til sjetteplass

Buvik har fortsatt ikke vunnet noen kamper i år.

Etter mandagens kamp ligger Buvik på ellevteplass på tabellen med to poeng, mens Tiller 3 er på sjetteplass med seks poeng.

Alanas Mackevic dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Buvik måle krefter med Tolga-Vingelen, mens Tiller 3 møter Utleira.