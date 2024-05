Isa Mossing sendte Surnadal 2 i føringen etter 16 minutters spill, men Sara Karlsson sørget for balanse i Frei 2-regnskapet da hun satte inn 1-1 ni minutter senere. Mia Vaseng Hansen sendte Surnadal 2 i ledelsen på nytt da hun satte inn 2-1 noen minutter før pause. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-1.

Målene rant inn

Mossing scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-1 fem minutter ut i andreomgangen. Fire minutter senere reduserte Sara Karlsson til 2-3 for Frei 2. Surnadal 2-spiller Eline Saltrø Polden satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2, og Eiri Henriksdotter Blekken satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Fem minutter på overtid reduserte Frei 2 ved Runa Rodriguez Olsen. Fem minutter på overtid økte avstanden mellom lagene da Polden satte inn 6-3 for Surnadal 2. sju minutter på overtid reduserte Frei 2 da Ingeborg Enoksen Aunli satte inn 4-6-målet. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-4.

Leder serien

Etter mandagens kamp er Surnadal 2 på topp i serien på tabellen med sju poeng, mens Frei 2 er på fjerdeplass med tre poeng.

Ahmet Yildiz var dommer i kampen.

Surnadal 2 spiller neste kamp mot Dahle/Nordlandet 2 20. mai, mens Frei 2 prøver seg mot Sunndal 27. mai.